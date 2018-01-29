«Спартак» заплатит за Софьяна Ханни 6 миллионов евро плюс бонусы

Автор: Владимир Шевелев 0

Софьян Ханни

Стали известны детали вероятного перехода хавбека Софьяна Ханни из «Андерлехта» в «Спартак». Ранее сообщалось, что красно-белые готовы заплатить за Ханни 8 миллионов евро.

Трансфер полузащитника обойдется московскому клубу в 6 миллионов евро плюс возможные бонусы за достижения игрока в составе российской команды.

Сегодня футболист проходит медосмотр в Риме. После обследования полузащитник заключит со «Спартаком» контракт на 4,5 года.

В нынешнем сезоне 27-летний игрок забил десять голов и сделал шесть результативных передач в 31 матче за «Андерлехт».

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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