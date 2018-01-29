Жерар Пике подписал новый контракт с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике продлил свое соглашение с каталонским клубом. Новый контракт 30-летнего игрока рассчитан до 2022 года.

Отмечается, что сумма отступных, прописанная в новом документе, составляет 500 млн евро.

«Счастлив сегодня отмечать продление моего контракта. Надеюсь, он не станет для меня последним. В «Барселоне» я чувствую себя дома. Мне бы хотелось закончить свою карьеру именно здесь. Меня не интересуют другие команды. Или «Барса», или ничего», — отметил защитник.

Напомним, Пике является воспитанником каталонского клуба, который он покидал лишь однажды, в 2004 году, когда переходил в «Манчестер Юнайтед». В 2008 году футболист вновь присоединился к сине-гранатовым.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Барселона»