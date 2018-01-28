«Саутгемптон» готов предложить Квинси Промесу зарплату, как в «Спартаке»

Журналист Алекс Крук поделился информацией о планах «Саутгемптона». «Святые» желают приобрести полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

«В «Саутгемптоне» по-прежнему считают, что они смогут убедить Промеса перейти к ним. Думаю, если потребуется, «святые» обеспечат игроку те же финансовые условия, что у него сейчас есть в России. Они также рассматривают Николаса Гайтана в качестве альтернативы Промесу», — сказал Крук.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Саутгемптон» предлагает Промесу 2,8-2,9 миллиона евро в год. В «Спартаке» оклад Квинси составляет около 4 млн. Крук первым сообщил об интересе «Саутгемптона» к Промесу.

Впоследствии главный тренер «святых» Маурисио Пеллегрино подтвердил информацию журналиста, отметив, что его клуб уже несколько месяцев следит за голландцем и не собирается ослаблять напор.

В текущем сезоне Промес провел 17 матчей в РФПЛ, в которых забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»