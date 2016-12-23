15-летний игрок повторил рекорд Серии А 79-летней давности

Футболист «Дженоа» стал самым молодым игроком за последние 79 лет, принявшим участие в матче чемпионата Италии.

15-летний нападающий генуэзского клуба Пьетро Пеллегри вышел на замену на 88-й минуте встречи между «Дженоа» и «Торино». Таким образом, он стал вторым игроком в истории, который вышел на поле в матче чемпионата Италии, не достигнув 16-летия.

Форвард повторил достижение легендарного футболиста «Ромы» Амедео Амадеи, который тот установил в 1937 году.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport