Эдинсон Кавани – лучший бомбардир «ПСЖ» в истории! Он обошел Златана Ибрагимовича

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани забил гол в матче Лиги 1 против «Монпелье». После этого мяча он вошел в историю парижан.

Этот гол стал для нападающего сборной Уругвая 157-м за парижский клуб. Таким образом, он стал лучшим бомбардиром в истории «Пари Сен-Жермен». Кавани обогнал по числу забитых голов за «ПСЖ» Златана Ибрагимовича, у которого 156 голов.

До сегодняшнего тура Матадор провел 21 матч в Лиге 1 в текущем сезоне, забил 21 мяч и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Gracenote Live

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»