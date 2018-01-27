Эдинсон Кавани – лучший бомбардир «ПСЖ» в истории! Он обошел Златана Ибрагимовича

Автор: Владимир Шевелев 0

Эдинсон Кавани

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани забил гол в матче Лиги 1 против «Монпелье». После этого мяча он вошел в историю парижан.

Этот гол стал для нападающего сборной Уругвая 157-м за парижский клуб. Таким образом, он стал лучшим бомбардиром в истории «Пари Сен-Жермен». Кавани обогнал по числу забитых голов за «ПСЖ» Златана Ибрагимовича, у которого 156 голов.

До сегодняшнего тура Матадор провел 21 матч в Лиге 1 в текущем сезоне, забил 21 мяч и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Gracenote Live

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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