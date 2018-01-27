Никола Максимович: «Я следил за «Спартаком» еще до того, как получил предложение»

Новичок «Спартака» Никола Максимович прокомментировал переход в московский клуб. Сербский защитник перешел на правах аренды из «Наполи».

«Предложение «Спартака» заинтересовало сразу. Правда, оформление перехода заняло немало времени, но в данном случае не все зависело от меня. Мне было очень приятно подписать контракт. Знаю, что «Спартак» — один из ведущих клубов в России. Кроме того, мне хорошо известно о братских отношениях болельщиков «Спартака» и моего бывшего клуба, «Црвены Звезды».

Я следил за «Спартаком» еще до того, как получил предложение о переходе. И еще в прошлом сезоне обращал внимание, как много болельщиков приходит на стадион, как они близки к команде, как поддерживают ее. Совсем как в «Црвене Звезде» и «Наполи», — сказал Максимович.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Спартака»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»