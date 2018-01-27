Марк Бартра интересен «Бетису»

Автор: Никита Пронин 0

Бартра

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра может продолжить карьеру в Испании. Главный претендент на игрока «Бетис».

Испанский «Бетис» явуляется главным претендентом на защитника дортмундской «Боруссии» Марка Бартру. Испанский клуб гарантирует футболисту игровую практику. Напомним, что именно по причине недостаточного игрового времени Бартра хочет покинуть «Боруссию».

Также футболистом интересуются «Ман Сити», «Ман Юнайтед» и «Ювентус».

В текущем сезоне Бартра провел 12 матчей в Бундеслиге, где забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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