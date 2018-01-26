Маурисио Почеттино: «Лучше буду работать на ферме в Аргентине, чем в «Арсенале» или «Барселоне»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался о своем будущем. Он связывает его только со «шпорами».

«Я полностью предан «Тоттенхэму». Я работаю так, будто я здесь навсегда. Но в футболе никогда не знаешь, что может произойти.

Очевидно, что я никогда не возглавлю «Барселону» или «Арсенал», потому что я ассоциирую себя с «Тоттенхэмом» и «Эспаньолом». Я рос в «Ньюэллс Олд Бойс», поэтому никогда не пойду в «Росарио Сентраль».

Это мое решение. Я лучше вернусь в Аргентину и буду работать на ферме, чем в этих клубах», – заявил Почеттино.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»