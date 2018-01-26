Эмерик Лапорт пройдет медосмотр для «Манчестер Сити» в понедельник

Защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт близок к переходу в «Манчестер Сити». Уже в понедельник «горожане» официально активируют опцию выкупа футболиста.

Тогда же француз пройдет медосмотр перед переходом в английский клуб.

Лапорт не сыграет в матче с «Эйбаром». Юристы «Ман Сити» ведут работы над трансфером со среды. Изначально планировалось, что опция выкупа будет активирована раньше, но из-за технической задержки это произойдет только в понедельник.

В текущем сезоне Эмерик Лапорт провел за басконцев 19 матчей в испанской Примере и отдал две голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: El Correo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»