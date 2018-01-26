«Динамо» объявило о трансфере капитана сборной Литвы

Капитан и нападающий сборной Литвы Федор Черных стал игроком «Динамо». Детали трансфера и соглашения не уточняются.
Черных перешел из польской «Ягеллонии» и заключил контракт с московским клубом. Сообщалось, что покупка Черных, лучшего футболиста Литвы, обойдется «Динамо» в 400 тысяч евро, а он подпишет 3-летний контракт.
В текущем сезоне форвард провел за «Ягеллонию» 21 матч в чемпионате Польши, забил три мяча и отдал 4 голевых передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Динамо»