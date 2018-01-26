«Динамо» объявило о трансфере капитана сборной Литвы

Автор: Владимир Шевелев 0

Федор Черных

Капитан и нападающий сборной Литвы Федор Черных стал игроком «Динамо». Детали трансфера и соглашения не уточняются.

Черных перешел из польской «Ягеллонии» и заключил контракт с московским клубом. Сообщалось, что покупка Черных, лучшего футболиста Литвы, обойдется «Динамо» в 400 тысяч евро, а он подпишет 3-летний контракт.

В текущем сезоне форвард провел за «Ягеллонию» 21 матч в чемпионате Польши, забил три мяча и отдал 4 голевых передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Динамо» 

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. 12 тур. «Локомотив» — «Динамо» — 3:0. Москва. «РЖД Арена». 1 октября 2017 г.

Хавбек «Динамо» Самба Соу заинтересовал «Краснодар»

Константин Рауш

«Динамо» заплатит за Константина Рауша «Кельну» 1,5 млн евро

Сергей Еременко

Московский «Спартак» нацелился на младшего из братьев Еременко

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 