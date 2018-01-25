Невен Суботич стал игроком «Сент-Этьена»

Автор: Юлия Древова 0

Суботич

Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич перешел в «Сент-Этьен». Контракт 29-летнего игрока был рассчитан до конца сезона, но «шмели» согласились отпустить его бесплатно в знак признательности за долгое выступление за команду.

По информации СМИ, в «Сент-Этьене» Суботич будет зарабатывать 300 тыс евро в месяц. Его новое может быть подписано сроком на 2,5 года.

В текущем сезоне сербский защитник сыграл всего в пяти матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный Твиттер ФК «Сент-Этьен»

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