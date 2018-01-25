«ПСЖ» отпустит Неймара в «Реал», если выиграет Лигу чемпионов

Руководство «ПСЖ» готово продать форварда Неймара в другой клуб при определенных условиях. Нападающий должен помочь парижанам в этом году завоевать главный еврокубок.

25-летний бразилец заявлял, что по окончании сезона хотел бы вернуться в Испанию и продолжить свою карьеру в мадридском «Реале».

«Сливочные» могут рассматривать его в качестве замены Криштиану Роналду, который может покинуть команду летом.

Напомним, что Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе прошлого года за рекордные 222 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com