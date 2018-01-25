Полузащитник «Леха» Абдул Азиз Тетте близок к переходу в «Динамо»

Хавбек «Леха» Абдул Азиз Тетте может стать игроком «Динамо» в ближайшее время. Московский клуб готов заплатить за ганского полузащитника 1,2 млн евро.

Как сообщает источник, изначально бело-голубые обсуждали только аренду, но в конечном счете решили выкупить игрока. 27-летний футболист подпишет контракт с клубом на 2,5 года. Его зарплата в «Динамо» оценивается в 360 тыс евро.

В текущем сезоне Тетте провел 11 матчей в чемпионате Польши, не отметившись результативными действиями.

Фото: официальный сайт ФК «Лех»

Источник: Russian Football News