Полузащитник «Леха» Абдул Азиз Тетте близок к переходу в «Динамо»

Автор: Юлия Древова 0

Абдул Азиз Тетте

Хавбек «Леха» Абдул Азиз Тетте может стать игроком «Динамо» в ближайшее время. Московский клуб готов заплатить за ганского полузащитника 1,2 млн евро.

Как сообщает источник, изначально бело-голубые обсуждали только аренду, но в конечном счете решили выкупить игрока. 27-летний футболист подпишет контракт с клубом на 2,5 года. Его зарплата в «Динамо» оценивается в 360 тыс евро.

В текущем сезоне Тетте провел 11 матчей в чемпионате Польши, не отметившись результативными действиями.

Фото: официальный сайт ФК «Лех»
Источник: Russian Football News

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