Победитель ЛЧ Флоран Малуда перешел в «Дифферданж» из Люксембурга

Автор: Владимир Шевелев 0

Флоран Малуда

Бывший полузащитник сборной Франции Флоран Малуда продолжит карьеру в Люксембурге. 37-летний футболист подписал контракт с клубом «Дифферданж».

Подробности соглашения не сообщаются, официальная презентация француза состоится в пятницу. Предыдущим клубом Малуды, в активе которого 80 матчей за национальную команду, был индийский «Дели Дайнамос», который он покинул летом прошлого года.

Больше всего матчей в своей карьере Малуда провел за «Челси» и «Лион». В составе лондонской команды он становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер ФК «Дифферданж»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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