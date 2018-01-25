Победитель ЛЧ Флоран Малуда перешел в «Дифферданж» из Люксембурга

Бывший полузащитник сборной Франции Флоран Малуда продолжит карьеру в Люксембурге. 37-летний футболист подписал контракт с клубом «Дифферданж».

Подробности соглашения не сообщаются, официальная презентация француза состоится в пятницу. Предыдущим клубом Малуды, в активе которого 80 матчей за национальную команду, был индийский «Дели Дайнамос», который он покинул летом прошлого года.

Больше всего матчей в своей карьере Малуда провел за «Челси» и «Лион». В составе лондонской команды он становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер ФК «Дифферданж»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»