Переговоры по Обамеянгу могут сорваться из-за действий «Арсенала»

Переход форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга в «Арсенал» может сорваться. Как утверждает источник, переговоры между клубами зашли в тупик.

В «Боруссии» недовольны, что «Арсенал» долго думает над каждым предложением. Дортмунд хочет выручить от трансфера Обамеянга 70 миллионов евро. «Арсенал» предложил 45 миллионов плюс 5 миллионов в качестве бонусов – это предложение было отклонено.

Новое предложение «Арсенала», по словам источника из «Боруссии», было чуть выше первого. Это вызвало недовольство у руководителей «Боруссии», которые считают, что если переговоры будут проходить в том же ключе, они сорвутся.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»