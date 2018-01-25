Неймар готов пойти на понижение зарплаты, чтобы оказаться в «Реале»

Форвард «ПСЖ» Неймар не хочет задерживаться в клубе. 25-летний бразилец готов пожертвовать своей высокой зарплатой в парижской команде, чтобы оказаться в мадридском «Реале» уже летом.

Во Франции нападающий получает порядка 38 млн евро в год. По этому показателю он уступает лишь форварду «Барселоны» Лионелю Месси, который зарабатывает около 50 млн евро.

Как сообщает источник, Неймар намеренно портит отношения с одноклубниками, тренером и болельщиками, чтобы «ПСЖ» отпустил его в Испанию.

Так, во время матча против «Дижона» (2:1) он пробил пенальти вместо Эдинсона Кавани и был освистан зрителями.

В текущем сезоне бразилец провел 15 матчей в чемпионате Франции, забил 15 голов и сделал 13 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: AS