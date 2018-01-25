Форвард «Торино» Адем Ляич попал в сферу интересов «Спартака»

Автор: Юлия Древова 0

Адем Ляич

Форвард «Торино» Адем Ляич может перейти в «Спаратак». Туринцы запросят за этот трансфер 12 млн евро.

Как сообщает источник, новый главный тренер команды Вальтер Мадзарри не рассчитывает на игрока так, как это делал Синиша Михайлович, и готов отпустить его в новый клуб.

Красно-белые уже предлагали за 25-летнего серба 10 млн евро, но получили отказ. В случае улучшения предложения нападающий пополнит их состав уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Ляич провел в Серии А 16 матчей, отметившись тремя голами и шестью результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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