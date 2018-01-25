Агент Ахмеда Мусы: «Шансы на возвращение моего клиента в ЦСКА высоки»

Автор: Юлия Древова 0

Муса

Агент Тони Харрис, который представляет интересы форварда «Лестер Сити» Ахмеда Мусы, рассказал о возможности возвращения футболиста в ЦСКА. Московский клуб ведет переговоры по аренде его клиента.

«Переговоры с «Лестером» продолжаются и идут в позитивном ключе. Скорее всего, Ахмед уйдет в аренду в ЦСКА в это трансферное окно. Шансы на это очень высоки», — отметил Харрис.

Напомним, Муса выступал за красно-синих с 2012 по 2016 годы.

В текущем сезоне нападающий не провел за «лис» ни одного матча. Как сообщалось ранее, ему бы хотелось получать регулярную игровую практику, чтобы иметь возможность попасть в заявку сборной Нигерии на чемпионат мира-2018.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат.com

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