Юпп Хайнкес: «Роман Абрамович хотел прийти ко мне домой, но я отказал «Челси»

Автор: Юлия Древова 0

Юпп Хайнкес

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал, как смог устоять перед предложениями топовых клубов. Немецкий специалист мог возглавить «Челси» и «ПСЖ».

«Роман Абрамович хотел прийти ко мне домой, но я отказался от работы с «Челси». Поблагодарил и сказал, что не буду ничего делать. То же самое касается президента «ПСЖ». Он хотел прийти ко мне со своей группой. Они даже предлагали мне персональных поваров. Но я вновь отказался», — отметил Хайнкес.

Напомним, что 72-летний наставник вел переговоры с клубами, покинув «Баварию» после выигрыша чемпионата Германии, Кубка страны и Лиги Чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport1.de

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