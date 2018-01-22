Юпп Хайнкес: «Роман Абрамович хотел прийти ко мне домой, но я отказал «Челси»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал, как смог устоять перед предложениями топовых клубов. Немецкий специалист мог возглавить «Челси» и «ПСЖ».

«Роман Абрамович хотел прийти ко мне домой, но я отказался от работы с «Челси». Поблагодарил и сказал, что не буду ничего делать. То же самое касается президента «ПСЖ». Он хотел прийти ко мне со своей группой. Они даже предлагали мне персональных поваров. Но я вновь отказался», — отметил Хайнкес.

Напомним, что 72-летний наставник вел переговоры с клубами, покинув «Баварию» после выигрыша чемпионата Германии, Кубка страны и Лиги Чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport1.de