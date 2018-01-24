Никола Максимович пройдет медосмотр в «Спартаке»

Защитник «Наполи» Никола Максимович в ближайшее время пройдет медицинский осмотр в «Спартаке». Об этом сообщил источник близкий к переговорному процессу.

«Максимович в ближайшие дни пройдет медицинский осмотр для «Спартака», он состоится в Италии. В случае его успешного прохождения будет подписано арендное соглашение на полгода, без права обязательного выкупа игрока», – источник близкий к переговорам.

В текущем сезоне сербский защитник выходил на поле два раза, но результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС