Никола Максимович пройдет медосмотр в «Спартаке»

Автор: Никита Пронин 0

Никола Максимович

Защитник «Наполи» Никола Максимович в ближайшее время пройдет медицинский осмотр в «Спартаке». Об этом сообщил источник близкий к переговорному процессу.

«Максимович в ближайшие дни пройдет медицинский осмотр для «Спартака», он состоится в Италии. В случае его успешного прохождения будет подписано арендное соглашение на полгода, без права обязательного выкупа игрока», – источник близкий к переговорам.

В текущем сезоне сербский защитник выходил на поле два раза, но результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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