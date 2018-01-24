«Зенит» хочет приобрести Николаса Гайтана

Автор: Никита Пронин 0

Гайтан

«Зенит» хочет купить игрока мадридского «Атлетико» Николаса Гайтана. Сообщается, что стороны уже ведут переговоры.

Аргентинский журналист Луис Фрегосси утверждает, что Гайтан в шаге от перехода в «Зенит».

Также стоит отметить, что «Атлетико» хочет получить за Гайтана часть от 25 миллионов евро, выплаченных за него «Бенфике» в 2016 году, и продать как минимум 50% прав на игрока.

В текущем сезоне Ла Лиги Гайтан провел 6 матчей и не отметился голевыми действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: TyC Sports

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