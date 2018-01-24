«Бавария» не готова потратить на покупку Гарета Бэйла 200 млн евро

Хавбек «Реала» Гарет Бэйл не покинет мадридский клуб в зимнее трансферное окно. Заинтересованная в его покупке «Бавария» не может сойтись со «сливочными» в цене на игрока.

Как сообщает источник, руководство мюнхенского клуба рассматривало 28-летнего валлийца в качестве возможного усиления, но сочло сумму его перехода слишком высокой.

«Реал» просит у потенциальных покупателей Бэйла 200 млн евро. На данный момент «Бавария» не готова расстаться с таким количеством денег, но, возможно, вернется к этому варианту позже.

Соглашение полузащитника с мадридцами рассчитано до 2022 года.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Испании девять матчей, в которых забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bild