Президент Аргентины: «Лионель Месси сильнее Диего Марадоны»

Президент Аргентины Маурисио Макри назвал лучшего футболиста в истории страны. Он заявил, что выбирая между Диего Марадоной и Лионелем Месси, отдал бы преимущество последнему.

«Я давно уже решил, что Месси сильнее Марадоны. Я учитываю стабильность и количество голов Месси.

Кроме того, футбол так же эволюционирует, как и все в жизни. Быть лучшим в мире в данный момент сложнее, чем раньше. Сейчас другой темп и другая игра», — отметил Макри.

Форвард провел за национальную команду 123 матча и забил 61 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca