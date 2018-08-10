Леонардо Бонуччи: «Не буду рассматривать предложение уйти из «Ювентуса»»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о своем решении вернуться в туринский клуб из «Милана». 31-летний защитник покинул стан «бьянконери» в прошлом году, но в это трансферное окно вернулся в Турин.

«У нас с Массимилиано Аллегри были разговоры по ходу прошлого сезона. Мы неоднократно встречались с ним и на поле, и за его пределами.

Все разъяснилось, у нас действительно хорошие отношения. В Лондоне на церемонии, когда я был включен в символическую сборную сезона, я встретился с ним и посвятил эту награду ему, потому что я улучшил свое понимание игры за все те годы, что мы работали вместе, благодаря ему.

Что касается отношений с болельщиками, то я всегда буду благодарен своим фанатам. В прошлом году я принял решение, которое было очень эмоциональным, потому что я не чувствовал себя свободно.

Я знал, что если буду так чувствовать себя и дальше, то не буду самим собой, поэтому решился на перемены. Изменения могли дать мне чего-то большего, но в итоге этого не произошло.

Покидая семью и дом, каждый день тебе приходится тяжело. Я сделал шаг назад и, несмотря на то, что у меня были другие предложения, решил вернуться в «Ювентус».

Я приму свист фанатов. Когда я слышу его от фанатов соперника, это меня подстегивает. Теперь я должен сделать так, чтобы свист моих болельщиков перешел в аплодисменты.

Я отвечу на поле, потому что я профессионал. Если я сегодня получу предложение уйти из «Ювентуса», я не буду его даже рассматривать.

Почему я праздновал гол в ворота «Юве»? Мне не так часто доводится забивать! Я иногда критикую игроков, когда они не празднуют голы.

На данный момент ты играешь за футболку того клуба, который представляешь. Надеюсь подарить болельщикам много моментов для празднования», – сказал Бонуччи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia