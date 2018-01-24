Эмерик Лапорт согласился перейти в «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити». Как сообщает источник, 23-летний француз пожелал сменить команду уже в январе и уведомил руководство басков о своем решении.

Сумма сделки составит 66 млн евро. Именно столько отступных прописано в контракте футболиста. «Горожане» подпишут с Лапортом пятилетнее соглашение.

Напомним, в текущем сезоне защитник провел в Примере 19 матчей и отметился голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca