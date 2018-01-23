«ПСЖ» нужно продать игроков на 70 миллионов евро

Автор: Владимир Шевелев 0

ПСЖ Кавани Неймар

Париж может спать спокойно. УЕФА не нашел нарушений правил финансового фэйр-плей в летних трансферах «ПСЖ».

Комитет по финансовому контролю постановил, что сделки по приобретениям полузащитника «Барселоны» Неймара и форварда «Монако» Килиана Мбаппе были оформлены правильно.

Покупка бразильца обошлась парижанам в 222 миллиона евро, а француз был арендован с обязательством выкупа через год за 180 миллионов.

Тем не менее для того, чтобы в дальнейшем избежать возможных санкций со стороны УЕФА, «ПСЖ» должен привести в порядок банковские счета и выручить 70 миллионов евро, расставшись с рядом игроков, до 30 июня 2018 года.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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