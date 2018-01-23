Лукас Моура: «Я несчастен в «ПСЖ»

Автор: Владимир Шевелев 0

Лукас Моура

Полузащитник «ПСЖ» Лукас Моура рассказал о своем положении в клубе. Он больше не видит перспектив в Париже.

«Я перенес жестокий удар ввиду того, что не играю. Я расстроен, что не могу показать себя, как я делал до этого. Я несчастен в «ПСЖ». Я думал, что смогу проявить себя в этом клубе, но это не тот случай.

Мне нравится Ла Лига, я бы мог прижиться там со своей скоростью и техникой. Но мне, честно говоря, без разницы куда идти. Я знаю, на что я способен», – сказал Моура.

В текущем сезоне Лукас провел 5 матчей во французской Лиге 1, забил один мяч и отдал голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Неймар

Спортивный директор «ПСЖ»: «Неймар не уйдет из клуба — ему здесь очень хорошо»

Хатем Бен-Арфа

Хатем Бен-Арфа требует от «ПСЖ» 10 млн евро за расторжение контракта

Моура

Лукас Моура: «Не думаю, что останусь в «ПСЖ». Это конец моей парижской истории»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 