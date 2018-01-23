Лукас Моура: «Я несчастен в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Лукас Моура рассказал о своем положении в клубе. Он больше не видит перспектив в Париже.

«Я перенес жестокий удар ввиду того, что не играю. Я расстроен, что не могу показать себя, как я делал до этого. Я несчастен в «ПСЖ». Я думал, что смогу проявить себя в этом клубе, но это не тот случай.

Мне нравится Ла Лига, я бы мог прижиться там со своей скоростью и техникой. Но мне, честно говоря, без разницы куда идти. Я знаю, на что я способен», – сказал Моура.

В текущем сезоне Лукас провел 5 матчей во французской Лиге 1, забил один мяч и отдал голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»