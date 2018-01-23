Анхель Ди Мария: «Сампаоли сказал, что место в заявке сборной Аргентины на ЧМ гарантировано только гному»

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария высказался о своих перспективах на предстоящем ЧМ-18 в России. Также хавбек парижан поделился мнением о своем партнере по национальной команде Лионеле Месси.

«Честно говоря, не вижу себя в составе гарантированно, потому что Сампаоли сказал, что единственный человек, которому гарантирована поездка на ЧМ, – это гном, а всем остальным нужно бороться за место. Если кто-то подумает, что он уже на ЧМ, и расслабится, это будет большой ошибкой.

Месси не мешает мне, мне нравится играть с ним, меня это только радует. Лучшее, что может происходить с футболистом – это игра с лучшими и с инопланетянами», – заявил хавбек.

Ди Мария употребил по отношению к нападающему испанское слово enano («гном, карлик, малыш»). Это прозвище Месси, которое он получил еще в детские годы в академии «Барселоны».

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»