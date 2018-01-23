«Спартак» покупает полузащитника «Сампдории»

Автор: Никита Пронин 0

Рикардо Альварес

Полузащитник «Сампдории» Рикардо Альварес с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Спартаке». Сообщается, что сам футболист согласен на переход.

«Спартак» близок к подписанию полузащитника итальянской «Сампдории» Рикардо Альвареса. Сообщается, что в ближайшие часы сделка будет оформлена. Агент игрока лично присутствовал в России на переговорах.

Сумма сделки пока не сообщается. Transfermarkt оценивает Альвареса в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Серии А Рикардо забил 1 гол в 6 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: Primocanale

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