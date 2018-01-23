«Реал» интересуется Тибо Куртуа

Мадридский «Реал» вновь рассматривает вариант с приобретением голкипера «Челси» Тибо Куртуа. Вратарь не спешит продлевать свой контракт с английским клубом.

Как сообщает источник, «сливочные» вернулись к кандидатуре 25-летнего бельгийца после того, как голкипер «Атлетика» Кепа Аррисабалага подписал новое соглашение с басками.

Ранее лондонский клуб собирался предложить своему вратарю более выгодные условия контракта с повышением зарплаты, чтобы заручиться его лояльностью.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста The Guardian Кристофа Терреура