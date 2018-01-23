Комитет по этике выбирает наказание для Георгия Джикии

Председатель комитета РФС по этике Семен Андреев рассказал, что грозит защитнику «Спартака» Георгию Джикии за шуточный твит про «шоколадки». Дело футболиста будет рассмотрено уже сегодня.

«Может быть выговор, небольшая дисквалификация или максимальное наказание – крупный денежный штраф. Вообще в таких ситуациях футболистам нужно быть максимально осторожными и думать головой. А что касается того, удастся ли избежать – не знаю, но травма к этому делу точно не имеет отношения.

Если он действительно виноват, то должен понести наказание, независимо от своего повреждения. Правильно? Но итоговое решение вынесет комитет», — отметил Андреев.

Напомним, что видео из официального твиттера «Спартака», которое Джикия снял с участием Фернандо, Луиса Адриано и Педро Роши, вызвало большой резонанс. Московский клуб обвинили в расизме.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс