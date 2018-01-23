Марко Арнаутович может продолжить карьеру в «Челси»

«Челси» нацелился на очередного форварда «Вест Хэма». В шорт-лист лондонского клуба попал Марко Арнаутович.
Изначально «синих» интересовал нападающий «молотков» Энди Кэрролл. Но после того, как он выбыл из строя из-за перелома стопы, они обратили внимание на его партнера по атаке.
28-летний австрийский футболист отыграл в АПЛ 19 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Помимо Арнаутовича, «Челси» рассматривает варианты с приобретением Питера Крауча («Сток Сити»), Кристиана Бентеке («Кристал Пэлас») и Фернандо Льоренте («Тоттенхэм»).
Фото: Global Look Press
Источник: ESPN