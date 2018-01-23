Марко Арнаутович может продолжить карьеру в «Челси»

Автор: Юлия Древова 0

Марко Арнаутович

«Челси» нацелился на очередного форварда «Вест Хэма». В шорт-лист лондонского клуба попал Марко Арнаутович.

Изначально «синих» интересовал нападающий «молотков» Энди Кэрролл. Но после того, как он выбыл из строя из-за перелома стопы, они обратили внимание на его партнера по атаке.

28-летний австрийский футболист отыграл в АПЛ 19 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Помимо Арнаутовича, «Челси» рассматривает варианты с приобретением Питера Крауча («Сток Сити»), Кристиана Бентеке («Кристал Пэлас») и Фернандо Льоренте («Тоттенхэм»).

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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