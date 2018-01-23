Доменико Кришито хочет вернуться в Италию

Автор: Юлия Древова 0

Доменико Кришито

Защитник «Зенита» Доменико Кришито собирается покинуть команду. Футболист отказался продлевать свой контракт с клубом, который истекает летом 2018 года.

31-летний игрок снова хочет вернуться в Италию зимой или по окончании сезона. В приоритете у итальянца переход в «Дженоа», где он начинал свою карьеру.

Кроме того, у Кришито есть несколько предложений о продолжении карьеры в ОАЭ.

В текущем сезоне защитник провел в РФПЛ 20 матчей, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia

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