«Арсенал» договорился с Пьером-Эмериком Обамеянгом. Трансфер могут оформить за 2-3 дня

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг покидает клуб. Он согласовал детали контракта с лондонским «Арсеналом».

Как сообщает источник, отец игрока, ведущий дела Обамеянга, провел последние несколько дней в Лондоне, где встречался с руководством «Арсенала».

По результатам встречи была достигнута договоренность об условиях будущего контракта габонского форварда с лондонским клубом.

Теперь «Арсеналу» нужно договориться о трансфере с «Боруссией». Ожидается, что переход будет окончательно оформлен в течение ближайших двух-трех дней.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»