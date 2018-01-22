«Арсенал» договорился с Пьером-Эмериком Обамеянгом. Трансфер могут оформить за 2-3 дня

Автор: Владимир Шевелев 0

Пьер-Эмерик Обамеянг

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг покидает клуб. Он согласовал детали контракта с лондонским «Арсеналом».

Как сообщает источник, отец игрока, ведущий дела Обамеянга, провел последние несколько дней в Лондоне, где встречался с руководством «Арсенала».

По результатам встречи была достигнута договоренность об условиях будущего контракта габонского форварда с лондонским клубом.

Теперь «Арсеналу» нужно договориться о трансфере с «Боруссией». Ожидается, что переход будет окончательно оформлен в течение ближайших двух-трех дней.

Фото: Global Look Press
Источник: RMC Sport

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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