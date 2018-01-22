Президент ФА Египта: «Реал» летом сделает предложение о покупке Мохамеда Салаха»

Автор: Владимир Шевелев 0

Мохамед Салах

Президент Футбольной Ассоциации Египта Або Рида сделал громкое заявление. Он уверен, что следующим летом «Реал» сделает предложение о покупке полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Реал» сделает предложение о покупке Мохамеда Салаха следующим летом. Салах хочет улучшать свою игру и если он будет выступать за такой популярный клуб, как «Реал», это станет отличной новостью для всего египетского футбола», — сказал Рида.

В текущем сезоне египетский форвард провел за мерсисайдцев 22 матча в АПЛ, забил 18 мячей и отдал 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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