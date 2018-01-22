«Гамбург» представил нового главного тренера

«Гамбург» объявил имя нового главного тренера команды. Им стал 48-летний специалист Бернд Холлербах.

Он подписал контракт до 2019 года и сегодня проведет свою первую тренировку.

Накануне «Гамбург» сообщил об увольнении главного тренера Маркуса Гисдоля. Решение было принято на следующий день после домашнего поражения от «Кельна» (0:2) в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги, которое стало четвертым кряду.

Последнюю победу в чемпионате Германии «динозавры» одержали еще в ноябре и с 15 очками занимают предпоследнее, семнадцатое место.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Гамбурга»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»