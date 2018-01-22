Александр Гацкан: «Карпин – хороший человек и тренер»

Александр Гацкан — капитан «Ростова» и один из главных старожилов команды. Молдавский хавбек поделился мнением о тренировках под руководством Валерия Карпина.

«У каждого тренера свое видение футбола, как игроки должны вести себя на поле и за полем. До этого у нас в «Ростове» не было правила вместе кушать и вместе вставать. Вот главный тренер сказал: «Так правильно, так надо делать».

В игровых тренировках просит [определенные] вещи выполнять, чтобы потом было легче добиваться результата в игре. Карпин – хороший человек, хороший тренер. Плохие тренеры не добиваются результатов, как это было со «Спартаком» – второе место и участие в Лиге чемпионов.

Думаю, у нас хорошие отношения. Он тренер, я игрок – все выполняю. Он попросил помочь ребятам, тянуть за собой, показывать, как работать, как выполнять тяжелую работу на этом сборе. От себя делаю все возможное. Еще он просил поддерживать друг друга в тяжелых ситуациях», – сказал Гацкан.

В текущем сезоне Александр Гацкан провел за «Ростов» 17 матчей в РФПЛ, забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: канал «Ростова» на YouTube

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»