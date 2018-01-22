Кепа Аррисабалага откажет «Реалу» и останется игроком «Атлетика»

Трансфер голкипер «Атлетика» Кепы Аррисабалаги в мадридский «Реал» под угрозой. 23-летний вратарь решил продлить истекающий контракт со своим клубом.

Медлительность «королевского клуба» в переговорах с басками привела к тому, что Аррисабалага захотел остаться в своей команде, где он гарантированно будет иметь постоянную практику перед возможной поездкой на ЧМ-2018 в составе сборной Испании.

«Атлетик» готов пойти навстречу молодому вратарю и предложить ему в новом соглашении более выгодные условия, а также прописать отступные на уровне 80 млн евро.

Ранее сообщалось, что Кепа уже прошел медосмотр в «Реале» и даже мог подписать соглашение со «сливочными».

Фото: Global Look Press

Источник: As