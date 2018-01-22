«Спартак» может продать Сердара Таски и Ивелина Попова

«Спартак» готов расстаться сразу с двумя футболистами основного состава в зимнее трансферное окно. Красно-белые готовы принимать предложения по трансферам защитника Сердара Таски и хавбека Ивелина Попова.

Контракт немецкого футболиста рассчитан до завершения сезона. Это значит, что летом клуб может потерять его бесплатно. Следовательно, «Спартаку» нет смысла удерживать его этой зимой. За Таски следят «Вердер» и «Кельн».

Соглашение Попова истечет в 2019 году. К полузащитнику присматривался «Рубин». Но предложение казанцев московский клуб не устроило. Кроме того, к болгарину присматривается «Трабзонспор».

В текущем сезоне РФПЛ Таски провел за «Спартак» 12 матчей, а Попов — 13. Оба не отметились результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com