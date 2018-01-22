«Манчестер Сити» нацелился на Эмерика Лапорта

«Манчестер Сити» по-прежнему рассчитывает на покупку центрального защитника «Атлетико Бильбао» Эмерика Лапорта. «Горожане» готовы заплатить за 23-летнего француза 66 млн евро отступных.

Английский клуб проявлял интерес к футболисту еще в прошлом сезоне, а на этой неделе предпримет очередную попытку по его выкупу.

Контрактное соглашение Лапорта с басками рассчитано до июня 2022 года.

В текущем сезоне защитник провел в Примере 19 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: El Chiringuito