«Манчестер Сити» нацелился на Эмерика Лапорта

Автор: Юлия Древова 0

Эмерик Лапорт

«Манчестер Сити» по-прежнему рассчитывает на покупку центрального защитника «Атлетико Бильбао» Эмерика Лапорта. «Горожане» готовы заплатить за 23-летнего француза 66 млн евро отступных.

Английский клуб проявлял интерес к футболисту еще в прошлом сезоне, а на этой неделе предпримет очередную попытку по его выкупу.

Контрактное соглашение Лапорта с басками рассчитано до июня 2022 года.

В текущем сезоне защитник провел в Примере 19 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: El Chiringuito

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