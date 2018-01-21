«Тоттенхэм» не намерен продавать Кейна в «Реал» даже за рекордные 226 млн евро

«Тоттенхэм» твердо настроен не продавать нападающего Харри Кейна ближайшим летом. Ранее появилась информация, что «Реал» готов предложить за английского форварда 226 миллионов евро.

Однако даже эта сумма, которая может стать рекордной для мирового футбола, не убедит руководство «шпор» расстаться с 24-летним игроком.

В настоящее время рекордным является трансфер форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 220 миллионов евро.

Ране президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви заявил, что клуб будет расставаться со своими лидерами в межсезонье.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»