«Ливерпуль» выдал лучший старт сезона в чемпионате за 126-летнюю историю клуба

«Ливерпуль», обыграв «Бернли» в выездном матче 15-го тура английской Премьер-лиги, установил клубный рекорд. Команда Юргена Клоппа победила со счетом 3:1.

В первых 15 встречах нынешнего сезона чемпионата Англии красные одержали 12 побед и трижды сыграли вничью, не потерпев ни одного поражения. Таким образом, команда выдала лучший старт в национальном первенстве за всю 126-летнюю историю – с момента его образования в 1892 году.

«Ливерпуль», несмотря на исторический успех, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги после 15 туров, имея на счету 39 очков. Возглавляет первенство «Манчестер Сити». В активе действующих чемпионов Англии 41 очко.

Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы прошлый сезон закончили на четвертом месте с 75 очками на выезде.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo