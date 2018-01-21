«Рома» включилась в борьбу за Даниэля Старриджа

Автор: Юлия Древова 0

Старридж

«Рома» поспорит с «Интером» за форварда «Ливерпуля» Даниэля Старриджа. Римляне рассматривают 28-летнего футболиста в качестве возможной замены Эдину Джеко, который близок к переходу в «Челси».

Как сообщает источник, Старридж уже дал свое согласие на переход в миланский клуб. Мерсисайдцы готовы отдать его в аренду сроком на полгода за 2 млн евро с опцией выкупа, сумма которого составит 20-30 млн.

В текущем сезоне нападающий провел в АПЛ девять матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia

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