Павел Погребняк заплатит штраф и может покинуть «Динамо»

Автор: Юлия Древова 0

Погребняк

Руководство «Динамо» приняло решение оштрафовать нападающего Павла Погребняка на девять млн рублей. Причиной таких санкций стал самовольный отъезд футболиста в день календарного матча с «Анжи» (2:0) на игру итальянской серии А «Ювентус» — «Интер» (0:0).

Это не единственная претензия клуба к 34-летнему форварду. В Интернете появились снимки Погребняка в экипировке «Спартака»: игрок принимал участие в турнире выпускников академии красно-белых.

Как сообщает источник, клуб сохранил за Погребняком официальный оклад в 300 тысяч рублей. Лишение девятимиллионной надбавки — пока только разовая акция.

В понедельник «Динамо» собирается обратиться в РФС с заявлением о расторжении контракта с футболистом, поскольку Погребняк отказывается разрывать отношения по обоюдному соглашению сторон.

Фото: Global Look Press
Источник: Матч ТВ

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