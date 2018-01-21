«Реал» готов заплатить за Харри Кейна 226 млн евро

Автор: Юлия Древова 0

Кейн

«Реал» не оставляет попыток договориться с «Тоттенхэмом» о трансфере форварда Харри Кейна. Летом мадридцы могут предложить за 24-летнего игрока «шпор» 226 млн евро, что превышает рекордную сумму продажи Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» (222 млн евро).

Однако президент лондонского клуба Дэниэл Леви не готов расстаться не только с нападающим, но и с главным тренером команды Маурисио Почеттино, который также входит в сферу интересов «сливочных».

Контракт Кейна действует до 2022 года. Руководство готово увеличить его зарплату почти до 227 тыс евро в неделю.

В текущем сезоне футболист провел в АПЛ 22 матча, отметившись 20 забитыми мячами и одной голевой передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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