Фабио Коэнтрао устроил истерику после своей замены

Защитник «Спортинга» Фабио Коэнтрао бурно отреагировал на замену в матче против «Витории Сетубал» (1:1), после которого его клуб уступил первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии «Порту». 29-летний игрок выместил злобу на скамейке и не смог сдержать слез.

«Львы» весь матч вели в счете, но в компенсированное время второго тайма арбитр присудил их соперникам пенальти за действия Коэнтрау. В результате ничьей «Спортинг» потерял очки и лидерство в лиге.

🥊CENAS LAMENTÁVEIS🥊

O @Sporting_CP estava vencendo e assumindo a liderança do Campeonato Português, mas levou o gol de empate do Vitória de Setúbal no último minuto. Fábio Coentrão descontou na … casamata 🇵🇹 pic.twitter.com/nhsFixrbzr

— Mateus Oliveira (@oliveiramateus_) January 20, 2018