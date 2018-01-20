«Реал» пытается укрепить линию обороны

Руководство «Реала» занимается поисками центрального защитника. После ухода Пепе в турецкий «Бешикташ» мадридцам стало некем закрывать эту позицию.

Необходимость покупки бека также продиктована травмой Хесуса Вальехо. Кроме того, больное колено Рафаэля Варана не позволяет ему играть больше трех матчей подряд.

Среди требований «сливочных» к новому игроку невысокая цена и опыт. Важно, чтобы он не был заигран в Лиге Чемпионов, чтобы попасть в заявку на этот турнир весной.

Фото: Global Look Press

Источник: El Confidencial