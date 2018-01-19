«Наполи» хочет за Максимовича не менее 20 млн евро. Защитником интересуется «Спартак»

«Наполи» готов расстаться с защитником Николой Максимовичем этой зимой. Тем не менее президента неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентиса не устроит предложение в размере 15 миллионов евро.

«Наполи» хочет заработать на продаже серба, который был куплен в 2016 году за 28 миллионов евро, не менее 20 миллионов.

Ранее сообщалсь, что в услугах Максимовича заинтересован московский «Спартак». Московский клуб предлагал вариант с платной арендой и выкупом игрока за 15 миллионов.

В текущем сезоне сербский защитник провел 2 матча в серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: Napolicalciolive.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»