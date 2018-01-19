Лучано Спаллетти хочет пригласить в «Интер» Акселя Витселя

«Интер» может пригласить полузащитника «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Акселя Витселя. Главный тренер «нерадзурри» Лучано Спаллетти обсуждал возможный трансфер с бельгийским хавбеком, с которым он знаком по совместной работе в «Зените».

В свое время 29-летний игрок был близок к переезду в Италию, но его трансфер в «Ювентус» из «Зенита» сорвался в последний момент.

Рассматривается вариант, что Витсель перейдет в «Интер» на правах аренды с правом выкупа.

В минувшем сезоне Витсель провел в чемпионате Китая 27 игр, забил четыре мяча и отдал 2 голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»