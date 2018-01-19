«Динамо» заплатит за Константина Рауша «Кельну» 1,5 млн евро

Автор: Владимир Шевелев 0

Константин Рауш

Стали известны новые детали возможного перехода защитника «Кельна» Константина Рауша. Игрок сборной России может оказаться в московском «Динамо».

«Рауш сегодня пройдет медобследование в «Динамо» и подпишет контракт на три года с отступными в 5 миллионов евро. Российский клуб заплатит за футболиста 1,5 миллиона евро», – рассказал источник, близкий к ходу переговоров.

В текущем сезоне Константин Рауш провел за «Кельн» 12 матчей в Бундеслиге и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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