«Динамо» заплатит за Константина Рауша «Кельну» 1,5 млн евро

Стали известны новые детали возможного перехода защитника «Кельна» Константина Рауша. Игрок сборной России может оказаться в московском «Динамо».

«Рауш сегодня пройдет медобследование в «Динамо» и подпишет контракт на три года с отступными в 5 миллионов евро. Российский клуб заплатит за футболиста 1,5 миллиона евро», – рассказал источник, близкий к ходу переговоров.

В текущем сезоне Константин Рауш провел за «Кельн» 12 матчей в Бундеслиге и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»